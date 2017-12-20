Илон Маск случайно раскрыл свой номер телефона

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в Twitter свой номер телефона, сообщает Bloomberg.

Твит могли увидеть все подписчики Маска (а это около 16,7 млн человек), хотя он его достаточно быстро удалил.

Издание набрало названный Маском номер и услышало автоответчик, который проиграл отрывок из видеоигры God of War. «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение», - заявил он.

По данным журналистов, Маск планировал отправить сообщение Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, занимающейся разработкой технологий виртуальной реальности. «У тебя есть секунда поговорить? Мой номер...», — такие слова содержал его твит. Не исключено, что Маск хотел пригласить Кармака к сотрудничеству, а также возможно, что он хотел бы видеть его главой одной из своих компаний, занимающихся исследованиями искусственного интеллекта OpenAI и Neuralink, а также строящей высокоскоростные тоннели The Boring Company. При этом в Facebook уже уточнили, что Кармак не собирается покидать компанию.