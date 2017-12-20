Турагенты заблокировали продажу туров «Натали Турс»

Российские турагенты приостановили продажи туров компании «Натали Турс» и удалили все его предложения из поисковой выдачи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

В блокировке приняли участие Слетать.ру, Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, сети турагентств TBS, «Амбитур», «Солнцетур», «Квадра», LaRussia после того, как «Натали Трус» предоставил 10-процентную скидку для тех, кто бронирует поездку напрямую на сайте оператора.

В совместном заявлении турагентств сказано, что это решение подрывает основу разумной рыночной конкуренции и наносит ущерб репутации, так как партнерское соглашение с «Натали Турсом» подразумевало выплату 10-12 % от стоимости забронированного тура. Позицию компании коллеги по бизнесу назвали недопустимой.

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил РБК, что компания почти не сотрудничала с заявившими о блокировке агентствами, и он не видит в этом проблемы.

«Более того, эта "вирусная" информация привлекла внимание клиентов, они зашли на наш сайт, и за два дня наши продажи выросли на 30%», — добавил он.