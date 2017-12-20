Журнал Nature составил список самых влиятельных ученых года

В десятку наиболее влиятельных персон, составленную Nature, вошли как ученые, так и политики, которые взаимодействуют с разными сферами науки.

В первую пятерку включен Дэвид Лю, который много лет работает над возможностью направленно, точечно редактировать геномы. В будущем его технология позволит корректировать ДНК эмбрионов, не вызывая опасных мутаций.

Марика Бранчези является членом франко-итальянской команды Virgo, занимающейся исследованиями гравитационных волн.

12-летняя Эмми Уайтхэд полностью вылечилась от лейкемии с помощью экспериментальной терапии, основанной на искусственно модифицированных Т-лимфоцитах. Химиотерапия девочке не помогла, и ее родители решили попробовать новый метод.

Глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) в администрации Дональда Трампа Скотт Прюитт известен тем, что уменьшил финансирование ведомства на 40% и уволил многих ученых, заменив их представителями работников промышленной индустрии или специалистами со связями в промышленных кругах.

Пан Цзянвэй и его команда несколько лет работают над квантовым шифрованием данных. В 2017 году им удалось передать квантовый фотон с Земли на спутник, и провести телемост между Пекином и Веной, с использованием квантового шифрования.