ЦИК отреагировал на призыв Ходорковского не пускать Путина на выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала открытое обращение экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского к комиссии, в котором он призвал не регистрировать кандидатуру президента Владимира Путина на предстоящих выборах, давлением на ЦИК. Такой ответ комиссии пришел на запрос «Ведомостей».

Памфилова отметила, что это является нарушением Конституции.

«Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны», - заявила она.

Отметим, что Ходорковский назвал регистрацияю Путина невозможной, так как он находится у власти уже 17 лет, и нынешний президентский срок станет для него пятым. «На третьем сроке, между 2008 и 2012 гг., его формально подменял Дмитрий Медведев, который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны», – отмечает бизнесмен. По его словам, ответственность «перед судом истории» за регистрацию Путина будет лежать на Памфиловой.