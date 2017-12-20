МПК высказался за продление отстранения Паралимпийского комитета РФ

Международный паралимпийский комитет постановил сохранить в силе решение об отстранении Паралимпийского комитета России. Об этом говорится в сообщении МПК, передает «Интерфакс».

Решение об участии российской Паралимпийской сборной в Играх 2018 года в Пхенчхане МПК примет в январе.

«Международный паралимпийский комитет объявил в среду, что поддерживает приостановление действия Паралимпийского комитета России (ПКР) и примет окончательное решение о том, может ли Национальный паралимпийский комитет участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане 2018 года, в конце января», - заявили в комитете.