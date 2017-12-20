Песков назвал Явлинского инициатором встречи с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что встреча президента РФ Владимира Путина с сооснователем партии «Яблоко» Григорием Явлинским состоялась по инициативе последнего.

«Президент действительно встречался с Явлинским, когда точно — сейчас сказать вам не могу, но такая встреча действительно имела место», — сказал Песков и добавил, что беседа прошла по просьбе самого Явлинского.

Песков также рассказал, что контакты между Путиным и Явлинским не регулярны, но изредка происходят.

«У них давние отношения, и контакты, которые не всегда связаны с какими-то электоральными делами», — сказал пресс-секретарь президента, однако заявил, что не может подтвердить тот факт, что темой встречи была ситуация на Украине.

Напомним, 20 декабря Григорий Явлинский рассказал о встрече с Владимиром Путиным. Он назвал ситуацию в стране «пороховой» и заявил, что российский президент не понимает всей серьезности положения и необходимости что-то менять.

Явлинский также заявил, что расходится с Путиным в оценке отношений с Украиной.