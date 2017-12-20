Госдума ввела тюремные сроки за «телефонный терроризм»

Госдума приняла в окончательном чтении проект закона об ужесточении наказания за «телефонный терроризм». Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь тому, кто ложно информирует о возможности взрыва или теракта в определенном месте, что может повлечь крупный ущерб, будет грозить лишение свободы от 3 до 5 лет. За аналогичные действия с целью дестабилизации деятельности органов власти предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Если действия злоумышленника повлекли смерть человека, то он может попасть в тюрьму на срок до 10 лет.

Согласно законопроекту, к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты.