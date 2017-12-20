Насекомые вынуждают плесневый грибок производить яд

Фитопатолог Микки Дротт (Mickey Drott) из Корнельского университета и его коллеги установили, что насекомые-вредители сельскохозяйственных растений не только сами наносят ущерб посадкам, но и заставляют плесневые грибки вырабатывать ядовитые соединения, делающие сельхозпродукцию опасной для человека.

На семенах и плодах многих культур, в частности злаков, встречаются плесневые грибы из рода аспергилл (Aspergillus). В некоторых случаях они вырабатывают афлатоксины, которые в небольших дозах могут задерживать рост и развитие детей, вызывают рак печени, а при высокой концентрации могут быть смертельными. Только в США ущерб от заражения сельхозпродукции афлатоксинами оценивается в 270 миллионов долларов в год. В странах, где контроль над продуктами питания действует плохо, афлатоксины серьезно влияют на здоровье людей. Например, в Мозамбике смертность от рака печени в 50 раз выше, чем во Франции.

Но далеко не каждый штамм аспергилловых грибков выделяет афлатоксины. Микки Дротт и его коллеги предположили, что плесневый гриб при помощи токсинов борется с конкурентами – личинками насекомых, поселяющимися на тех же растениях. В своих экспериментах они использовали грибок Aspergillus flavus и личинок плодовых мух. Они подтвердили, что личинки гибнут под воздействием афлатоксина, а главное, что гриб производит значительно больше токсинов, когда рядом присутствуют личинки. Теперь ученые намерены проверить, есть ли связь с выработкой афлатоксина у других распространенных вредителей злаков, например, у гусениц семейства совок.

Полученные результаты могут иметь большое значение для выбора стратегии борьбы с заражением злаков афлатоксинами. Сейчас предлагается использовать для этого штаммы Aspergillus flavus, которые не вырабатывают токсин, чтобы опасные штаммы уже не могли поселиться на растениях. Однако исследование заставляет подозревать вероятность спонтанного производства грибком афлатоксина в ответ на появление насекомых-конкурентов.

Итоги работы представлены в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B.