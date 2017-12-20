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20 декабря 2017, 12:58
археология история Монголия тюркология

Археологи нашли погребальный комплекс с тюркскими руническими надписями

Аэроснимок комплекса Донгоин-Ширээ
Аэроснимок комплекса Донгоин-Ширээ
Университет Осаки, Монгольская академия наук

Ученые из Университета Осаки и Института истории и археологии Монгольской академии наук открыли руины уникального памятника, окруженного каменными столбами с тюркскими руническими надписями.

Погребальный комплекс Донгоин-Ширээ находится возле горы Делгерхаан в аймаке Сухэ-Батор на востоке Монголии. Японско-монгольская археологическая экспедиция изучала его в 2015 – 2017 годах. Каменная гробница в центре комплекса была окружена высокими каменными стелами с руническими надписями. Ученые использовали найденные при раскопках куски кальцинированного угля, фрагменты овечьих шкур и лошадиные кости для проведения радиоуглеродного датирования, которое показало, что комплекс был сооружен в VIII веке, во время существования Восточно-Тюркского каганата.

Илл.: Университет Осаки, Монгольская академия наук

Результат прочтения надписей подтвердил эту дату. В них сообщалось, что здесь погребен ябгу, то есть носитель второго по значимости титула после кагана. Умерший жил во время правления Бильге-хана Богю (716 – 734 годы). При его сыне Бильге-Кутлуг-хане, известном как Тенгри-хан, он носил титул толис-шада «правителя востока».

По словам профессора Такаси Осавы, открытие показывает, что данный район служил центром восточной части каганата. Ученые рассчитывают, что данное открытие позволит значительно уточнить наши представления о взаимоотношениях тюркского каганата с соседними народами, а анализ надписей и архитектуры погребального комплекса даст новые данные о религиозных воззрениях древних тюрков.

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