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20 декабря 2017, 20:40
акустика биология рыбы

Идущие на нерест рыбы издают звуки рекордной громкости

Cynoscion othonopterus
Cynoscion othonopterus
University of California San Diego

Ихтиологи Брэд Эрисман (Brad Erisman) из Техасского университета и Тимоти Роуэлл (Timothy Rowell) из Океанографического института Скриппса нашли вид рыб, издающий рекордные по громкости звуки среди всех рыб. Да и среди прочих животных результат впечатляет – 150 дБ, что является одним из самых громких звуков в подводном мире.

Рекорд принадлежит нерестящимся рыбам вида Cynoscion othonopterus из семейства горбылевых (Sciaenidae). Они обитают в Калифорнийском заливе и каждый год поднимаются на нерест вверх по реке Колорадо. Косяки рыб могут достигать в это время протяженности в десятки километров. Именно тогда хор Cynoscion othonopterus и издает свое громкое “пение”.

Ученые утверждают, что звук настолько силен, что может повредить слух других морских животных, например, дельфинов или тюленей. Для производства звуков рыбам служит плавательный пузырь, разделенный на части. Поют только самцы. Исследователи полагают, что они при помощи оглушительной серенады привлекают внимание потенциальных брачных партнеров.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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