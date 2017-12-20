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20 декабря 2017, 14:20
биология птицы этология

Синицы учатся на горьком опыте своих сородичей

Большая синица (Parus major)
Большая синица (Parus major)
Francis Franklin/Wikimedia Commons

Зоологи Роуз Торогуд (Rose Thorogood) из Кембриджского университета, Ханна Кокко (Hanna Kokko) из Университета Цюриха и Йоханна Маппес (Johanna Mappes) из университета финского города Йювяскюля провели серию экспериментов, в которой доказали, что синицы усваивают, какую еду не следует есть, наблюдая за поведением своих сородичей.

Ученые решили уточнить, как формируется у птиц навык избегать употребления в пищу насекомых с предупреждающей окраской. Насекомые с неприятным вкусом, такие как, например, божья коровка, часто окрашены в ярко-красный цвет, что позволяет птицам, однажды столкнувшимся с ними, хорошо их запомнить и впредь не пытаться съесть такую добычу. Но, если каждая птица будет усваивать это на личном опыте, насекомые все равно будут нести значительный урон и предупреждающая окраска вряд ли закрепится в ходе эволюции. Однако она широко распространена в животном мире, а значит существуют механизмы, увеличивающие ее эффективность.

Авторы работы предположили, что здесь может играть роль социальная передача опыта у птиц. Чтобы ее выявить, Роуз Торогуд и ее коллеги помещали больших синиц (Parus major) в вольер, где находились упакованные в бумагу миндальные орехи. Некоторые из них были заранее пропитаны горькой жидкостью, и на упаковке таких орехов был нарисован черный квадрат. Упаковка обычных орехов была помечена черным крестом. Синица, когда ей попадался горький орех, отбрасывала его, начинала мотать головой и вытирать клюв о жердочку. Видеозапись этого ученые демонстрировали пятнадцати другим большим синицам. После чего им самим предлагался корм, завернутый в бумажки с черным квадратом или крестом. Синицы с вероятностью на 32 % большей выбирали крест. Исследователи предполагают, что и в природе синицы, которые часто кормятся стайками, наблюдают за своими сородичами и запоминают, какая пища вызвала у них отвращение.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

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