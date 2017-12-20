Путин утвердил штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Российский лидер Владимир Путин подписал сегодня, 20 декабря, закон о введении штрафов в отношении «организаторов сервисов по обмену мгновенными сообщениями» — то есть мессенджеров.

В тексте документа, который опубликован на официальном портале правовой информации, указано, что в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся поправки, согласно которым за несоблюдение законодательства РФ «организаторы» мессенджеров будут наказываться крупными штрафами.

Для граждан они могут достигать 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Если «организатор» мессенджера не зарегистрирован как юридическое лицо, но при этом ведет предпринимательскую деятельность, то административную ответственность он все равно будет нести как юрлицо.

Напомним, закон о регулировании мессенджеров, предусматривающий идентификацию пользователей по номерам телефона в рамках договоров, которые «организаторы» должны заключать с операторами связи, (или без таковых, если мессенджер российский), был принят Государственной думой минувшим летом. Согласно этому закону человек, отказавшийся пройти процедуру идентификации, должен быть лишен возможности пользоваться мессенджером.