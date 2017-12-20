Генассамблея ООН призвала Россию прекратить ущемление прав жителей Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, в которой призвала Россию немедленно прекратить ущемление прав человека в отношении жителей полуострова. Об этом пишет сообщает РИА Новости.

За подготовленный Украиной документ проголосовали 70 стран, 26 высказались против, и 76 — воздержались. Одобрили инициативу большинство европейских стран, США и Грузия. Проголосовали против нее Россия, Индия, Армения, Куба, ЮАР и другие державы. Воздержались многие страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, выступая на третьем комитете ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, заявил, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, «люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами».

Представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов подчеркнул, что Украина с помощью ООН пытается решить свои политические цели.

«Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма», — заявил он.