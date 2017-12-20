На акции Энтео в Москве задержан журналист «Дождя»

В центре Москве задержаны корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский и оператор Владимир Комиссаров. Об этом сообщает «Дождь».

Задержание произошло на улице Большая Лубянка, где проходила акция протеста по случаю Дня работника органов безопасности России.

Сейчас сотрудники СМИ едут в ОВД по Красносельскому району, сообщается на сайте «Дождя».

Отметим, что акцию организовал Дмитрий Цорионов (Энтео), чтобы выступить «против порочной преемственности террористической организации ВЧК с современными органами государственной безопасности». она проходила рядом со зданием, где ранее располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия. Участники акции наклеили на здание наклейки со словами «Здесь чекисты убивали людей».