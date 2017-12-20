Путин объяснил превосходство спецслужб РФ над иностранными

Поздравляя сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности и столетием этой спецслужбы, президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере похвалил их за тонкую и умелую работу, благодаря которой они «переигрывают» иностранных коллег, сообщает пресс-служба Кремля.

«Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции», — цитирует она главу государства.

Путин выразил уверенность в том, что «всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность, готовность выполнять самую сложную, самую трудную, порой самую опасную работу». По словам президента, именно эти задачи сотрудники ФСБ успешно решали, когда обеспечивали безопасность в ходе антитеррористической операции на территории Сирии.

«Своевременно предоставленная информация, пресечение каналов подпитки боевиков, дезорганизация их контактов и систем управления были достойным вкладом. А усилия армии и флота способствовали разгрому основной группировки террористов, ликвидации плацдарма, с которого они угрожали России», — подчеркнул российский лидер.

Путин заверил, что нейтрализация очагов международного терроризма будет продолжена так же решительно, как она шла в Сирии. Он пообещал «действовать совместно с другими странами, со всеми, кто готов бороться с этой глобальной угрозой, готов к совместной работе и к обмену информацией».

В нынешнем году, уточнил президент РФ, российские органы госбезопасности сумели предотвратить более 60 террористических актов, но преступники пытаются адаптироваться к меняющейся ситуации, поэтому для борьбы с ними необходима максимальная концентрация и системная последовательная работа.

«Международный терроризм сегодня - это одиночки и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные, так называемые "спящие" ячейки», — напомнил российский лидер, отметив в этой связи важность укрепления «как внешних, так и внутренних контуров антитеррористической безопасности России», уничтожения финансовых и вербовочных сетей, противодействия «попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь» и «распространять идеологию ненависти, религиозную нетерпимость и агрессивный национализм».

В конечном итоге, резюмировал президент РФ, надо «поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь», и ответственность за это в высокой степени «лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях».