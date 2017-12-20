Калужская область начала обеспечивать страну королевской креветкой

В Калужской области, несмотря на отсутствие моря, в изобилии водятся морепродукты — благодаря ферме «Русская креветка», которая открылась 18 декабря в селе Коллонтай Малоярославецкого района. Работа на предприятии в тестовом режиме началась еще в прошлом году, но потребовалось немало времени на то, чтобы адаптировать к местным условиям зарубежные технологии и опыт.

На торжественном открытии аквафермы присутствовали ее генеральный директор Роберт Стабблбайн, замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов, передает «Ника ТВ».

Глава региона положительно оценил планы предприятия по быстрому наращиванию объемов производства. «Производиться будет столько, сколько будет требовать рынок. Наша задача в данном случае – постараться создать для компании максимально удобные условия для работы», – пояснил Артамонов.

На данный момент «Русская креветка» — самый крупный в стране производитель креветок и единственное предприятие, выпускающее тихоокеанскую белую креветку, которую россияне привыкли называть «белоногой» или «королевской». «Забота и усилия, которые мы прилагаем, выращивая креветки, делают их особенными. Собирая урожай, мы с любовью отбираем их для наших клиентов. Мы гордимся нашим продуктом, как только вы попробуете, поймете, почему», — говорится на сайте предприятия.

С начала нынешнего года объем производства «Русской креветки» достиг 2 тонн, но руководство предприятия рассчитывает уже в 2018 году увеличить показатели до 30-35 тонн, а после выхода на проектную мощность — до 200 тонн в год. Этого количества будет достаточно для импортозамещения замороженных креветок в национальных масштабах.

«Развитие аквакультуры – один из наших приоритетов, увеличивать нужно и объемы, и разнообразие. Открытие таких передовых производств позволит в ближайшей перспективе заменить импортную продукцию, аналоги которой ранее не культивировались отечественными предприятиями. Особенно важно, что это высокотехнологичное производство, продукция которого востребована на внутреннем рынке», — цитирует заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова портал «Сделано у нас».

Власти Калужской области принимали в создании фермы непосредственное участие, и губернатор посещал ее не один раз. На данный момент в «Русской креветке» 12 рабочих мест, потом их число планируется увеличить за счет расширения производства и создания филиалов в других субъектах РФ. По словам Соколова, это полностью соответствует Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, предусматривающей «переход от экстенсивного и низкоэффективного выращивания рыбы и беспозвоночных на современные методы разведения».

Инвестиции в проект составили 100 млн рублей, уточняет издание U24. На эти средства были обустроены производственные площади в 3 тыс. кв. метров, где установлены ангары с бассейнами, наполненными соленой водой, причем для мальков на первые 40 дней жизни отведен отдельный инкубатор с «тепличными» условиями. Процесс выращивания креветок по американской технологии полностью автоматизирован, а мальков завозят из Бразилии, Индонезии и Соединенных Штатов.

Гендиректор «Русской креветки» Роберт Стабблбайн предложил руководству Калужской области совместный проект для подготовки отраслевых кадров — в частности, создание на базе Калужского филиала Российского аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева специальной кафедры, выпускники которой в дальнейшем могли бы пополнять ряды сотрудников предприятия.