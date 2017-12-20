Генпрокуратура РФ проверит обоснованность дел о «шпионских» устройствах

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил о начале масштабной проверки всех уголовных дел по статье о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом пишет «Интерфакс».

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — сказал Куренной.

Решение было принято после жалобы зауральского фермера, прозвучавшей на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Евгений Васильев сообщил, что его обвиняют в покупке «шпионского» GPS-трекера для слежки за коровой.

Александр Куренной также отметил, что результаты проверки будут подведены в 2018 году, так как изучение соответствующих дел может занять несколько месяцев.