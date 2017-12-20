Кабмин изменил сроки сдачи стадионов к ЧМ-2018

Российский кабмин принял постановление, чтобы изменить формулировки в другом своем постановлении — о строительстве объектов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в стране следующим летом.

Теперь, как уточняется на сайте правительства России, вместо фразы «срок завершения строительно-монтажных работ — 2017 год» в документах фигурирует «срок ввода в эксплуатацию — 2018 год».

Фактически речь идет о переносе сроков сдачи спортивных объектов — а именно футбольных арен в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде и Самаре.

Внесены изменения и в смету строительства. Так, на самарский стадион в следующем году выделят 598 млн рублей, на Ростовский — 387,5 млн рублей, на волгоградский — 482 млн рублей, на екатеринбургский — 241 млн рублей, на саранский — 921,6 млн рублей и на нижегородский — 714 млн руб.