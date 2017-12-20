Экс-кандидат в президенты США от «зеленых» заподозрена в связях с РФ

Расследующий возможное вмешательство России в американские выборы президента комитет сената обратил внимание на фигуру экс-кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн. Ее заподозрили в связях с Россией, пишет The New York Times и сообщает телеканал NBC.

По данным NYT, демократы считают, что полученные Стайн несколько десятков тысяч голосов в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания помогли Дональду Трампу одержать победу в этих штатах. Таким образом, кандидат смогла перетянуть на себя потенциальные голоса за Хиллари Клинтон.

NBC же уточняет, что Стайн часто звали гостем на телеканал RT и в агентство Sputnik, а в 2015 году будущий кандидат в президенты побывала на приеме в честь десятилетия RT и сидела за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, журналисты указывают на позитивное отношение Стайн к России, так как она неоднократно говорила о необходимости наладить связи и снизить напряженность с Москвой.