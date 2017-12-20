Структура Ковальчука купила винзавод «Новый свет» за 1,5 млрд рублей

ООО «Южный проект», являющийся структурой банка «Россия», выкупил 100% акций крымского винного завода «Новый свет» за 1,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов.

Винзавод находился в госсобственности Крыма, его уставной капитал составляет 595,526 млн рублей. Прошлым летом «Новый свет» сменил форму собственности с унитарного предприятия на акционерное общество. Власти полуострова объяснили свое решение необходимостью срочной модернизации предприятия. Износ оборудования предприятия составляет 60-70% и на его замену требуется 1,2 млрд рублей, которые планировалось привлечь за счет заемных средств.

Банк «Россия» и завод «Новый свет» находятся под западными санкциями.