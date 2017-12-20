Для подростков в России могут создать отдельные суды

Члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене предложили создать специальные суды для рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сталина Гуревич, член рабочей группы, сообщила, что подростки часто нуждаются не в репрессивных мерах, а в воспитательных. По ее словам, также было предложено повысить возраст отбывания наказания в воспитательной колонии с 18 до 21 года.

«Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», — сообщила Гуревич.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова напомнила, что почти во всех российских регионах уже существуют специализированные суды, рассматривающие дела несовершеннолетних. Однако она отметила, что эта система работает далеко не во всех субъектах.

«Уголовным кодексом РФ предусмотрена такая мера наказания, как передача ребенка родителям для принятия воспитательных мер. Но по какой-то непонятной причине это судами не используется. Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», — подчеркнула Сталина Гуревич