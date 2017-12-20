Европейский суд признал Uber транспортной компанией

Суд Евросоюза отказался признать Uber «информационным сервисом» и определил, что компания «предоставляет услуги в сфере транспорта». Как сообщает ВВС, решение суда обжалованию не подлежит.

Представители Uber утверждают, что это решение никак не повлияет на работу компании, которая урегулирована правилами ЕС для транспортных организаций. Однако оно может повлиять на другие сервисы ЕС, работающие по такому же принципу.

В октябре Uber был лишен лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне из-за того, что, по мнению властей, компания не отвечает требованиям оператора по вызову автомобилей.

В суд Uber пришлось обратиться после конфликта с властями Барселоны, потребовавшими, чтобы компания подчинилась общим правилам работы такси.

«Миллионы европейцев не могут пользоваться приложениями, подобными нашему. Однако мы продолжит диалог с Европой, чтобы каждый человек мог получить возможность заказать поездку одним нажатием кнопки», — заявил представитель Uber.