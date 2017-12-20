Стоимость проезда в Москве вырастет со 2 января

2 января 2018 года Москву ожидает индексация тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева. Тарифы на проезд изменятся в пределах от 0% до 3,8%.

«Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на 1 руб. и составит 36 руб. за поездку вместо 35. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1 тыс. 765 руб. вместо 1 тыс. 700 руб., а безлимитного на 30 дней — 2 тыс. 075 руб. вместо 2 тыс.»,—заявила Бисембаева «Интерфаксу». Она отметила, что это «ниже среднегодовой инфляции»

Стоимость разовой поездки на транспорте не изменится и стоимость льготных билетов для школьников и студентов.

По словам представителя мэрии, рост цен на проезд объясняется увеличением расходов из-за ввода в эксплуатацию новых станций метро и появлением новых остановок и маршрутов. «Перевозчики просили нас о повышении тарифов, что связано с инфляцией, ростом цен на 5,1% на электроэнергию, на 9,3% дизельное топливо, на 7,3% на бензин, а также основные запчасти и строительные материалы»,— заявила Бисембаева.