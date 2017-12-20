Явлинский раскрыл содержание беседы с Путиным об Украине

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский поделился в эфире телеканала «Дождь» информацией о своей встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине.

По словам Явлинского, встречи с Путиным необходимы, так как «в этом и есть политика». «И нужно вести диалог. Если диалога нет, то это большая и большая беда», — пояснил он.

Явлинский заявил, что Путин не осознает необходимости «что-то менять» в стране не видит, что в стране «пороховая ситуация»: «Могу сказать: нет, не вижу. Мало того — я думаю, что даже если он так понимает этот вопрос, то он выводы делает совсем не такие, которые я бы считал правильными».

Политик рассказал, что глава страны согласился с ним в вопросе, касающемся того, что войну на Украине нужно «заканчивать». «Но что это война, как я понимаю, он с этим не согласен», — добавил он.

Встреча же, по его словам ,прошла совсем недавно, и, судя по всему, она состоялась по инициативе Кремля.