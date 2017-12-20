Партия ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты РФ

На 31 –м съезде политической партии ЛДПР присутствующие единогласно выдвинули кандидатуру лидера партии Владимира Жириновского на выборы президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Секретарь съезда Алексей Диденко подтвердил, что решение было принято единогласно.

Жириновский выдвигается на выборы российского лидера уже в шестой раз.

Максимальный результат ему удалось получить в 2008 году, набрав 9% голосов избирателей и заняв третье место.