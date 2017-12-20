Путин подписал закон об ужесточении ответственности за живодерство

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отныне за причинение животным боли или страданий из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, виновных будут наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

За то же преступление, но совершенное группой лиц в присутствии малолетнего с применением садистских методов с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете, а также в отношении нескольких животных предусматривается штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Должностные лица за эти же преступления будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.