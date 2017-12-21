Мемория. Анфиса Чехова

21 декабря 1977 года родилась Анфиса Чехова, телеведущая.

Личное дело

Анфиса Чехова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова, 40 лет) родилась Москве. Ее отец Александр Корчунов в молодости был спортсменом, мать работала врачом-дефектологом.

Чехова рассказывала: «Родители развелись, когда мне было четыре года, но мы еще долгое время жили с ним [отцом] в одной квартире в Строгино, но в разных комнатах. Папа воспитывал меня по-своему: пытался подавить, подчинить. То он хотел, чтобы я писала стихи, стала поэтом. И я обязана была в день "родить" хотя бы одно стихотворение. То собирался сделать из меня прославленную спортсменку и заставлял заниматься карате, борьбой.

Я все это ненавидела. Терпела, терпела, а потом начала бунтовать — наотрез отказывалась плясать под его дудку. …В 17 лет назло отцу даже поменяла фамилию. Чехова — фамилия моей прабабушки со стороны мамы».

В детстве сменила три школы. Последней стала школа №123 с театральным уклоном. Окончив ее в 1994 году, пыталась поступить в театральные вузы. Вспоминала: «Такая наглая была! Приходила на прослушивания расфуфыренная, на высоченных каблуках, в коротком платье с декольте. И сексуальным голосом читала монолог демонической женщины из одноименного рассказа Надежды Тэффи: "Я хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей". …Естественно, никуда меня не взяли. Потом я закончила подготовительные курсы при МХАТе, где меня научили, как правильно себя подавать. Так что через год я поступала уже в скромном платье, читала классику — Чехова, Толстого. Но опять провалилась. А осенью был добор в РАТИ [ГИТИС] на курс к Андрею Гончарову, и он меня взял».

На втором курсе Чехову отчислили: она пропустила экзамен по актерскому мастерству: к тому времени студентка стала выступать в поп-группе «Безумные светлячки», «и ответственный для коллектива певческий конкурс "Поколение-96" совпал с сессией».

Вскоре Чехова пришла на телевидение: отправившись на прослушивание вместе с подругой, она прошла конкурс и получила работу в программе «Диск-канал» на ТВ-6.

Отмечала: «Из кучи длинноногих девушек модельной внешности почему-то выбрали меня. Телевизионный мир показался сказкой! Мне 19 лет, а я уже работаю в кадре, делаю сюжеты как корреспондент, общаюсь со знаменитостями, езжу с ними на гастроли, меня показывают по телевизору. И за все эти 33 удовольствия еще и платят хорошую зарплату».

Параллельно еще несколько лет продолжала выступать в «Светлячках».

С 1998 года Чехову приглашали вести развлекательные программы, среди которых были «Культиватор» на ТВЦ, «На ночь глядя» на МУЗ-ТВ, «Звездная разведка» на М1, «Шоу-бизнес» на СТС.

С 2005 по 2009 год была ведущей программы «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ.

Говорила: «Разумеется, меня в жизни интересует не только секс. Но когда мне предложили придумать и вести передачу "про это", согласилась с удовольствием. Я искренне считаю, что сексуальную жизнь ни в коем случае нельзя пускать на самотек, ее необходимо совершенствовать».

В 2008 году Чехова окончила московский Институт журналистики и литературного творчества, получив диплом телевизионного журналиста.

В 2009 году вела шоу «Жена напрокат» на МУЗ-ТВ, в 2011 году — программу «Спокойной ночи, мужики» на ДТВ.

В 2011 году начала сотрудничать с украинским телевидением: снялась в местной версии телепроекта «Танцы со звездами», вела на канале СТБ шоу знакомств «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» и кулинарную программу «МастерШеф». В 2014 году была ведущей программы «Давай поженимся! в Украине» на телеканале «Интер».

В России в этот период была соведущей передачи «Любовь по звездам» на ТВ3 (2012) и ведущей в «10 поводов влюбиться. Ночная версия» на телеканале Ю (2013).

В 2009 году начала встречаться с грузинским актером Гурамом Баблишвили. 31 мая 2012 года у пары родился сын Соломон. В 2015 году Чехова вышла за Баблишвили замуж, в 2016 году сняла для канала Ю четыре выпуска программы «Анфиса в стране чудес», посвященной семейному путешествию в Грузию. В 2017 году пара развелась.

«Мы разъехались в июне, — рассказывала Чехова. — Соломон однажды спросил, почему папа не ночует дома. Я объяснила, что мы больше не муж и жена, но, главное, остались для него любящими родителями и обязательно всегда будем рядом. Солика это устроило — после он не задавал вопросов. Тем более сын так часто видится с Гурамом, что не ощутил изменений. Тот отводит его в садик и забирает оттуда, они гуляют вместе. В общем, у нас не воскресный папа, а самый полноценный».

Чем знаменита

Анфиса Чехова АГН "Москва"

Известная телеведущая, за которой закрепился образ секс-символа. Первый настоящий успех ведущей принесла программа «Секс с Анфисой Чеховой», в которой она рассказывала о случаях из своей интимной жизни, а также приглашала экспертов в области сексуального просвещения. Программа повлияла и на дальнейшие проекты с участием Чеховой, среди которых «Жена напрокат», «Спокойной ночи, мужики», «10 поводов влюбиться», украинский вариант «Давай поженимся!» и многие другие.

С середины 2000-х Чехова снимается в кино, главным образом, в комедиях. Она сыграла в фильмах «Калейдоскоп» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Женщины на грани» (2013) и других картинах.

О чем надо знать

В октябре 2017 года Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров предложила Чеховой баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Телеведущая написала об этом в Instagram, объявив, что в политику ее «никогда не тянуло», однако она согласна попробовать, если пост соберет 200 тысяч лайков. Однако в поддержку выдвижения Чеховой высказались лишь 68 тысяч пользователей соцсети.

Тем временем Партия добрых дел нашла себе нового кандидата — первого темнокожего претендента на президентский пост Самсона Шоладеми. Он борется против застройки Терлецкого парка на востоке Москвы.

Прямая речь:

Об отчислении из ГИТИСа (журнал «7 дней», май 2007): «Отдала предпочтение выступлению [на конкурсе, а не сессии], потому что в коллективе ["Безумные светлячки"] меня — солистку — ценили и уважали, а в институте никто во мне особенно заинтересован не был. В качестве отмазки я раздобыла липовую медицинскую справку, в которой было написано, что у меня пневмония. Так случилось, что Андрей Александрович [Гончаров, возглавлявший актерский курс Чеховой] в то время как раз лежал в больнице и ненароком свою больную студентку увидел по телевизору. Разразился жуткий скандал. Гончаров сам не присутствовал на разборках, но велел педагогам донести до меня свое негодование. Мне говорили с презрением: "Занимаясь какой-то попсой и плясульками на сцене, ты предала театр! Позор!" Конечно, мне было обидно. Еще бы — не оценили, выбросили, как ненужную вещь…».

О разводе и поисках нового спутника (Starhit.ru, декабрь 2017):

— Не страшно было в 39 лет остаться одной?

— Когда ты любишь, уважаешь и ценишь себя, тебе даже в голову не приходит, как можно подобного бояться. Знаю: такое золото, как я, долго в одиночестве не останется…

— Каким должен быть мужчина, чтобы заинтересовать вас?

— Семь лет не была в поиске, забыла, как отвечать на этот вопрос… В первую очередь реализовавшимся, который не выживает, а живет в удовольствие и так же, как я, получает кайф от всего вокруг. Еще умным, с хорошим чувством юмора. Плюс важно, чтобы мне с любимым было о чем разговаривать, — не только о покупке соковыжималки, но и на более философские темы. Это подтверждает опыт с Гурамом…

— Есть шанс у того, кто зарабатывает меньше вас и ниже по статусу?

— Нет, больше нет. Теперь могу себе в этом признаться. В моей жизни было достаточно мужчин с доходом ниже, и, как показал опыт, ничего хорошего не вышло. Я по характеру лидер, и когда мужчина еще и зарабатывает меньше, он просто не может чувствовать себя в отношениях главным.

О психологе (там же): «Хожу к нему с 25 лет, впервые обратилась после того, как оказалась без работы плюс меня избил возлюбленный. Пошла на прием, чтобы услышать, какая я бедная, несчастная, а мужики козлы, но она мне объяснила: все происходящее в жизни — мой выбор, и я сама позволяю этому со мной случаться. Убегала из ее кабинета сверкая пятками… А после психолог позвонила и сказала, что есть два варианта — продолжать огребать по полной от мужчин и жизни либо принять на себя ответственность за происходящее и начать меняться. Мне хватило сил и разума выбрать второе».

О своем образе на телевидении (Sobesednik.ru, декабрь 2010): «Мой образ в "Сексе" на ТНТ — всего лишь еще одна моя роль. Представьте, что эта программа была сериалом длиной в пять лет. Это не я. К сожалению, ко мне приклеился штамп девушки, говорящей о сексе. Но когда я начинала этот проект, знала, на что иду, и не удивлена, что меня все так воспринимают».

7 фактов об Анфисе Чеховой

Отец ведущей в конце 1980-х был личным водителем и охранником Владимира Жириновского. Он также пытался приобщить дочь к кришнаизму: в старших классах Чехова по его просьбе ставила религиозные спектакли в кришнаитском храме.

От этого периода у Чеховой осталось увлечение йогой. «Для меня йога — не просто упражнения на растяжку. Это философия…» — говорила она.

Чехова обладает заметными формами, на которых в ее программах часто делается акцент. В 2013 и 2014 годах она была лицом конкурса красоты «Стандартам.NET».

Чехова сыграла в двух спектаклях: «Однажды знойной ночью» Андрея Носкова и «8 женщин» Алексея Конышева. В 2010 году вела программу «Анфиса и Король» на радио «Мегаполис FM».

Выступила резко против приговора группе Pussy Riot, исполнившей панк-молебен в Храме Христа Спасителя. В своем твиттере написала: «Всё, ухожу в кришнаиты! Там за танцы в храме поощряют и прасадом кормят! А РПЦ предлагаю вписать в Библию еще один смертный грех: не танцуй».

Рассказывала, что два года пыталась купить квартиру и даже спрашивала у знакомой-экстрасенса, когда наконец-то приобретет жилье. «Она сказала: «"Родишь. А потом через год найдешь то, что ищешь". Я тогда была на первых месяцах беременности. Все случилось именно так, как рассказала мне экстрасенс», — заявила Чехова. После развода бывший муж оставил жилье ей.

Ведущая пропагандирует здоровое питание и активную жизнь: «В свои вторые сорок мне хочется быть подвижной, скакать, а не кататься на инвалидном кресле. …Если кратко: чтобы похудеть гармонично и надолго, нужно изменить свою психологию, а уж потом питание. Это я и сделала. Ради здоровья полтора года назад отказалась от сахара. Не ем мясо и птицу, только рыбу и морепродукты. Зато вполне могу сесть за стол после пресловутых шести вечера. А как по-другому, если ложусь за полночь? Главное — не наедаться за 2-3 часа до сна, а то будут сниться кошмары».

Материалы об Анфисе Чеховой:

Статья в Википедии

Биография на портале «Узнай все»

Справка 24СМИ

Биография на сайте телеведущей

Интервью журналу «7 дней»