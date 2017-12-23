Украина ввела биометрический контроль на всех пунктах пропуска с Россией

На всех пунктах пропуска, действующих на украино-российской границе, начала работать система биометрического контроля. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, сообщает «112 Украина».

«Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами [биометрического контроля], и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией», — заявил чиновник.

Из них 126 пунктов пропуска, по его словам, уже подключены к базам Интерпола. К началу 2018 года планируется подключить и остальные КПП.

Для въезда на Украину потребуется предъявить биометрический загранпаспорт или сдать отпечатки пальцев.