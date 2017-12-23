23 декабря 2017, 13:09
Автобус с детьми врезался в столб на северо-западе Москвы
Семеро детей и один взрослый госпитализированы после аварии на улице Нижние Мневники в Москве, сообщил источник «Интерфакса».
По его словам, автобус перевозил 16 детей и 6 сопровождающих из Южного Бутово в торговый центр «Авиапарк», где проходит новогоднее мероприятие.
«ДТП произошло около 11:00 у дома 20 по улице Нижние Мневники. В результате столкновения автобуса с мачтой городского освещения пострадали семь детей [и один взрослый]. Они госпитализированы», — сообщил собеседник агентства.
У пострадавших различные ушибы, сообщил источник.
По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом.
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