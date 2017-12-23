В Южном федеральном округе определились финалисты конкурса «Лидеры России»

В Южном федеральном округе определились финалисты всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщается на сайте мероприятия.

Конкурс проходил с 10 по 13 декабря. В финал в Южном округе попали 30 человек. Из них 13 конкурсантов представляют Ростовскую область, девять человек — Краснодарский край, по два человека — Волгоградскую, Астраханскую области и Севастополь и по одному человеку — Крым и Адыгею.

«Еще несколько участников от ЮФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах», — отмечается в сообщении.