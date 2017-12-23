В Чечне заявили о кибератаке на Instagram Кадырова

Аккаунт в инстаграме kadyrov_95, который использовался для официальных заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, подвергся кибератаке. Об этом РБК сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Сегодня аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны. В Instagram у главы Чечни было 3,2 млн подписчиков.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — заявил Умаров.

По его мнению, за атакой стоят зарубежные хакеры — «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — отметил министр.