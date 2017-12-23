При пожаре в Лондонском зоопарке пострадали восемь человек — шестеро из них получили отравление дымом, двое — небольшие травмы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на экстренную медицинскую службу города. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

В сообщении на сайте зоопарка говорится, что никто из сотрудников и пожарных не получил серьезных травм. Нескольким сотрудникам была оказана помощь из-за вдыхания дыма и шокового состояния.

Также при пожаре погиб африканский муравьед по кличке Миша и пропали четыре суриката.

Пожар начался около 06:00 по местному времени (09:00 мск). С возгоранием боролись 72 пожарных.

Лондонский зоопарк — старейший в мире, он был основан в 1828 году.

Когда он возобновит работу, пока неизвестно.