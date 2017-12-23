Facebook запустил сервис проверки сообщений на связь с «фабрикой троллей»

Социальная сеть Facebook запустила инструмент, позволяющий пользователям узнать, получали ли они сообщения или просматривали группы, связанные с «фабрикой троллей» (петербургской организацией «Агентство интернет-исследований»). Об этом пишет The Guardian. В России этот сервис недоступен.

Нововведение позволяет пользователям узнать, ставили ли они лайки в Facebook или Instagram на страницах, связанных с «фабрикой троллей».

На слушаниях в конгрессе США в ноябре Facebook сообщил о 80 тысячах публикаций в соцсети, которые были оплачены из России и ставили целью повлиять на общественное мнение в США. «Интернет-тролли», к примеру, создавали паблики в поддержку сторонников и противников ислама.