23 декабря 2017, 13:58
КПРФ неофициально выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинулся Павла Грудинина кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает «Интерфакс».
«Съезд по сути дела уже очевидно сейчас единогласно проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом в президенты», — сказал Зюганов.
Он добавил, что во второй половине дня на съезде состоится официальное, тайное голосование по кандидатуре Грудинина.
Грудинин — директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.
Зюганов сегодня сообщил, что возглавит избирательный штаб Грудинина.
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