КПРФ неофициально выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина

Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинулся Павла Грудинина кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает «Интерфакс».

«Съезд по сути дела уже очевидно сейчас единогласно проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом в президенты», — сказал Зюганов.

Он добавил, что во второй половине дня на съезде состоится официальное, тайное голосование по кандидатуре Грудинина.

Грудинин — директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

Зюганов сегодня сообщил, что возглавит избирательный штаб Грудинина.