НТВ запустит телеканал «Хит»

Телекомпания НТВ до весны 2018 года запустит тематический канал «НТВ-Хит», сообщил РБК источник в телекомпании.

21 декабря Роскомнадзор выдал НТВ универсальную лицензию на вещание нового телеканала.

По словам источника, частично «НТВ Хит» будет показывать программы и сериалы, которые уже шли на НТВ, но «будут и новые проекты».

В октябре 2016 года НТВ запустил три тематических телеканала: «НТВ Стиль», «НТВ Право» и «НТВ Сериал».

В июне 2017 года гендиректор НТВ Алексей Земский говорил, что запуск тематических каналов не потребовал больших вложений.