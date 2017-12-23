Собчак стала кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»

Журналист Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», сообщает «Интерфакс».

Собчак также вошла в политсовет партии. Такое решение приняли делегаты съезда «Гражданской инициативы».

Как сообщает «Дождь», кандидатуру Собчак поддержали 93 участника съезда, против проголосовали семь человек, трое воздержались.

Ранее на съезде телеведущую приняли в партию, и она представила свою программу «123 трудных шага».