В МИДе раскритиковали планы США по поставкам Украине оружия

МИД России считает, что планы США поставлять вооружение Украине чреваты срывом минских договоренностей. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, такой шаг «усиливает опасность срыва процесса урегулирования на Украине и ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей».

«Тем более, это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить», — считает представитель ведомства.

Ранее стало известно, что США намерены поставить Украине противотанковые ракеты Javelin. До этого также сообщалось о планах поставок автоматического оружия в страну.