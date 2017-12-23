Главком ВМФ рассказал об открытии российскими моряками 11 островов

За последние несколько лет российские военные моряки открыли 11 островов в разных частях Мирового океана. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, передает «Интерфакс».

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт», — поделился адмирал статистикой.

Где именно находятся открытые острова, он не пояснил.

Также неясно, почему эти острова не были замечены со спутников.

По словам Королева, первые за долгое время кругосветные путешествия российские военные моряки провели в 2014-2016 годах.