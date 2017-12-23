Медведев поддержал отказ Путина выдвигаться от ЕР

Партия «Единая Россия» «была бы рада выдвинуть Владимира Путина на пост президента», однако поддерживает его выбор «опираться на самые широкие слои граждан», заявил на съезде партии ее председатель, глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала… Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что ЕР сделает все возможное для победы Путина на выборах.

«Мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении. Мы окажем вам всю возможную поддержку. Ведь "Единая Россия" — партия президента, его главный политический ресурс и сейчас, и в будущем», — сказал Медведев.

О том, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, он заявил 14 декабря на большой пресс-конференции.