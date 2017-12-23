Медведев призвал «Единую Россию» обеспечить легитимность выборов

Президентские выборы 2018 года должны быть прозрачными и легитимными, заявил на съезде «Единой России» председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачны и легитимны», — сказал премьер (цитата РИА Новости).

«Уверен, — добавил он, — что этого желают все жители нашего большого государства. И мы обязаны это обеспечить».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. «Единая Россия» будет поддерживать действующего главу государства Владимира Путина. Сам он пойдет на выборы как самовыдвиженец.