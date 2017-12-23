Меркель и Макрон призвали российских военных вернуться в центр контроля в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Также они приветствовали соглашение, достигнутое в трехсторонней контактной группе, об обмене до 380 пленных в Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона, опубликованном на сайте правительства Германии.

В СЦКК до недавнего времени работали представители России, Украины и ОБСЕ. 19 декабря Россия отозвала своих представителей, заявив, что Украина создает им препятствия в работе.

Меркель созвонилась с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко 21-22 декабря и обсудила эту проблему.

«Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон призывают обе стороны конфликта выполнить свои обязанности и как можно скорее реализовать договоренности, которые они подписали, чтобы смягчить страдания населения, которое несет основное бремя страданий в нынешней ситуации», — говорится в совместном заявлении.