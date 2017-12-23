Кадыров перейдет в чеченский аналог Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его аккаунт в Instagram был удален самой соцсетью. После Нового года он может завести аккаунт в местном аналоге Instagram — сети Mylistory, говорится в сообщении Кадырова в Telegram.

«В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — пишет руководитель региона.

По его мнению, аккаунт удалили сотрудники Instagram при поддержке «покровителей в Белом доме».

«Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырех миллионов», — отмечает Кадыров.

На страницу главы Чечни в инстаграме были подписаны 3,2 млн человек.

Кадыров намерен общаться с пользователями соцсетей через «ВКонтакте», Twitter и Telegram.

«Мне стало известно, — отмечает глава региона, — что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года».

Судя по презентации этой соцсети на Google Play, она представляет собой аналог Instagram. Автором указан Magomed Eskhanov — предприниматель с таким именем зарегистрирован в Грозном, он гендиректор ООО «Майли».