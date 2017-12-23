В омской новостройке взорвался газовый баллон

В Омске в микрорайоне «Амур-2» произошел взрыв баллона с газом в десятиэтажном доме, пострадала женщина. С переломами ее увезли в больницу, сообщает «НГС Омск».

Взрыв произошел в новостройке, на кухне в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Судя по снимкам в соцсетях, хлопком выбило две стены, выходящие на улицу.

«75 жителей, из них шесть детей, эвакуированы. Жителей пострадавшего дома планируется разместить в пункте временного размещения. Пока они находятся в автобусах», — говорится в сообщении на сайте омского главка МЧС.

Дом, как рассказали спасатели ТАСС, был заселен лишь частично. Как сообщает «Омск-информ», многоэтажка еще не была газифицирована — баллон на кухне установили самовольно.