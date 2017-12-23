Порошенко внес законопроект об антикоррупционном суде

Президентский законопроект об антикоррупционном суде зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Карточка документа появилась на сайте украинского парламента.

Из нее следует, что президент Петр Порошенко внес документ 22 декабря. Текст законопроекта на сайте недоступен.

Принять закон об антикоррупционном суде требуют сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Также они требуют отставки Порошенко.