Порошенко назвал поставки оружия из США необходимыми для самообороны

Решение администрации Дональда Трампа о поставках Украине американского летального оружия — это «достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием», написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что договоренность о поставках была достигнута ранее на встрече с Трампом. 22 декабря она была подтверждена в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военнослужащих и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сообщил Порошенко.

Ранее источники в Госдепартаменте сообщили, что президент США собирается одобрить поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину. По их данным, планируется поставить 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму 47 млн. долларов.

На днях администрация Трампа поддержала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на 41,5 млн долларов.