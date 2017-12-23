Собчак представила свою программу «123 трудных шага»
На съезде партии «Гражданская инициатива» журналистка Ксения Собчак представила свою программу на выборах президента «123 трудных шага». Об этом сообщается на ее сайте.
«Нет никаких интересов государства. Есть только интересы людей. У государства должен быть лишь один интерес, и лишь одна цель — права и свободы граждан, от имени которых это государство выступает», — постулировала телеведущая.
Основой программы, как заявила Собчак, является вложение в образование, а также ограничение роли государства.
«Государство не имеет права диктовать людям какую религию исповедовать и вообще верить ли в бога. Не имеет права принудительно призывать людей на воинскую службу, если не находится в состоянии глобальной войны. И уж конечно не может делить людей на первый и второй сорт по их национальности, полу, сексуальной ориентации, цвету кожи или физическим возможностям», — считает политик.
Сегодня партия, как ожидается, выдвинет Собчак кандидатом в президенты.