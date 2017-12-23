Житель Квебека выиграл в лотерею почти 3 млрд рублей

Житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов (47,2 млн долларов США или 2,75 млрд рублей) в национальную лотерею Lotto Max. Об этом сообщает CTVNews.ca

Кроме этого также прошел розыгрыш 32 «утешительных» призов в размере 1 млн канадских долларов каждый (780 тысяч американских долларов или 46 млн рублей), 16 таких призов были разыграны.

Кто стал обладателем джекпота, пока неизвестно. Для получения приза этому человеку понадобится предъявить организаторам выигрышный билет.