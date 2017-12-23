Путин назвал целью государства сбережение нации

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, среди делегатов съезда, представители 85 региональных отделений партии, «руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов… представители экспертного и научного сообществ».

Обращаясь к собравшимся, Путин, как сообщает ТАСС, заявил, что государственная политика должна быть нацелена на сбережение нации.

«Вся политика, вся наша работа в экономике, в социальной сфере, в других областях должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демократического развития», — сказал глава государства.

Он также отметил готовность властей «ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угрозы потрясений».

«Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — отметил Путин.