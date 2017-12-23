Собчак приняли в партию «Гражданская инициатива»

Телеведущая Ксения Собчак стала членом «Гражданской инициативы». Об этом сообщил председатель партии, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, передает ТАСС.

«Рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии», — сказал Нечаев на съезде партии, где планируется утвердить Собчак кандидатом.

Он также добавил, что «в последние пару месяцев и несколько недель число заявлений о вступлении в партию резко возросло».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.