23 декабря 2017, 18:30
Самолет «Ютэйр» с протекшим баком экстренно сел во Внуково
Пассажирский «Боинг-737» авиакомпании «Ютэйр» вернулся в аэропорт Внуково после обнаружения течи бака. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.
Самолет направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обнаружив течь, пилот доложил об этом и запросил экстренную посадку.
В результате посадки никто не пострадал. «Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки», — отметил собеседник информагентства.
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