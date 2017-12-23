Самолет «Ютэйр» с протекшим баком экстренно сел во Внуково

Пассажирский «Боинг-737» авиакомпании «Ютэйр» вернулся в аэропорт Внуково после обнаружения течи бака. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

Самолет направлялся из Москвы в Махачкалу.

Обнаружив течь, пилот доложил об этом и запросил экстренную посадку.

В результате посадки никто не пострадал. «Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки», — отметил собеседник информагентства.